Homem é preso com drogas pela Guarda Municipal - TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (3), a Guarda Municipal (GM) realizou a prisão de um homem na Rua Guaratinga, próximo ao Expoara, em Arapongas.

Segundo as informações, uma equipe estava fazendo patrulhamento quando avistou um veículo Golf, com placas de Rolândia, estacionado. O motorista do carro mudou seu comportamento ao ver a GM. O homem foi abordado.

Após busca pessoal, nada foi encontrada com o indivíduo, porém, na averiguação no interior do veículo, foi localizado no interior do console do câmbio, cerca de 15g de substância análoga a cocaína, dividida em 18 porções e a quantia de R$ 1.000 em dinheiro trocado. Foi solicitado apoio do Canil/PM para que, com o auxílio do cão, fosse feito mais buscas no carro, sendo necessário a desmontagem de partes do veículo, mas nada foi encontrado.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para o protocolo da Covid-19. Após isso, o indivíduo e o carro foram levados até a 22ª Subdivisão Policial para os demais procedimentos.