Homem é preso com crack e maconha em Arapongas

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (07), no bairro Jardim Dona Pina, em Arapongas. A ação dos policiais ocorreu após denúncias anônimas.

Durante vistoria no imóvel, foram apreendidas 6 porções de maconha e nove pedras de crack ambos entorpecentes prontos para o comércio e uso. A droga foi localizada num dos quartos, em uma caixa que estava em cima de uma comoda.

O homem foi conduzido ao plantão policial e permanece a disposição da justiça.

Outra ocorrência

Motoboy 'reúne' entregadores para ameaçar empresário; entenda

Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na noite desta quinta-feira (6) para atender uma ocorrência de ameaça, na área central de Apucarana, no Norte do Estado. Um motoboy teria "reunido" entregadores para ameaçar o proprietário de uma lanchonete.

Por volta das 20h24, as autoridades foram acionadas na Rua Doutor Oswaldo Cruz pela vítima, de 36 anos. Ele relatou que estaria sofrendo ameaças de um entregador, depois que resolveu questionar o trabalhador sobre atrasos nas entregas da lanchonete.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motoboy não gostou e começou a ameaçar o homem. Nesse momento, o motociclista teria chamado outros entregadores para intimidar a vítima em frente ao estabelecimento.

A PM de Apucarana foi acionada, mas no momento em que a equipe policial chegou, os motoboys já haviam fugido do local. O proprietário da lanchonete foi orientado.

