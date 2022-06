Homem é preso com 29 porções de maconha pela GM Arapongas

Da Redação

Prisão foi realizada no Jardim São Bento, em Arapongas

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (21), no Jardim São Bento, em Arapongas, com 29 porções de maconha, totalizando 60,9 gramas. Durante a abordagem, de acordo com a Guarda Municipal (GM), de Arapongas, o suspeito, que estava acompanhado de uma mulher, estava com uma porção de maconha e alegou ser usuário da droga.

Ao ser questionado se tinha mais drogas em casa, ele disse à GM que sim e que seria apenas para consumo próprio. No entanto, no local, a equipe localizou mais 29 porções de maconha, totalizando 60,9 gramas.

Conforme o boletim, o homem assumiu a propriedade da maconha e disse que venderia cada porção no valor de R$10. A GM encaminhou o jovem até a Delegacia de Polícia de Arapongas pelo crime de tráfico de drogas.