Homem é preso após mulher procurar UPA e denunciar agressão em Arapongas

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (22) após a esposa procurar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas e relatar ter sido agredida durante uma discussão do casal.

- LEIA MAIS: Colisão traseira deixa motociclista de 29 anos ferido na PR-170 em Rolândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe foi acionada pela unidade de saúde após a mulher, dar entrada no local acompanhada da mãe. Conforme o relato da vítima, ela teria sido agredida pelo marido e teve o aparelho celular danificado durante a briga.

Após colher as informações, os agentes foram até a residência da família, no Jardim Caravelle, onde localizaram o suspeito. O homem negou as agressões e apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo ele, a esposa teria saído com uma amiga, retornado para casa embriagada e alterada e, durante a discussão, teria arremessado tijolos na via pública e caído sozinha, ferindo a boca.

Diante das versões divergentes e da denúncia apresentada pela mulher, os guardas deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Não houve necessidade do uso de algemas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após receber atendimento médico e ser liberada pela equipe da UPA, a vítima foi levada pela Guarda Municipal, acompanhada da mãe, até a delegacia para prestar depoimento. O laudo médico referente ao atendimento também foi apresentado à autoridade policial, que dará sequência às investigações.