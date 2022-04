Da Redação

Homem é preso após furtar placas de túmulos e fios de cobre

A Guarda Municipal de Arapongas prendeu um homem por furtar objetos do cemitério municipal, na manhã desta terça-feira (5).

Após denúncias a GM foi até o local e encontrou um homem com as características repassadas e o abordou. O suspeito informou que estava no local fumando maconha, ao revistar a bolsa do homem a equipe encontrou várias placas de túmulos e fios de cobre.

O homem foi preso e levado para a delegacia.