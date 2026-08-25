Homem é preso após furtar e comer caixas de chocolate no Centro de Arapongas

Um homem com histórico criminal foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (24), no Centro de Arapongas, suspeito de furtar caixas de chocolate em uma loja da região.

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O furto ocorreu por volta das 8h45, quando o suspeito invadiu o estabelecimento e levou cinco caixas do produto. O crime foi gravado por câmeras de segurança, e as imagens foram compartilhadas por um grupo de comerciantes com os policiais que faziam o patrulhamento a pé.

Com as características físicas e detalhes das roupas do suspeito, os policiais iniciaram as buscas e encontraram o homem em um bar na Avenida Rouxinol. Na revista, os doces não foram encontrados. Ao ser questionado, o homem confessou o furto e disse que comia todas as caixas de chocolate porque estava com fome.

Durante a checagem no sistema policial, a equipe constatou que o homem já tinha passagens por outros crimes. Diante da confissão e das gravações da câmera de segurança, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com a representante da loja, para o registro da ocorrência.