Homem é preso após furtar 4 desodorantes em farmácia de Arapongas

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Arapongas, na manhã desta quinta-feira (28), depois de ter furtado quatro desodorantes antitranspirantes de uma farmácia localizada na área central da cidade. Após cometer o crime, o suspeito fugiu para a praça da Igreja Matriz, onde foi localizado pelas autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 11h10 pela gerente do estabelecimento. A funcionária relatou que um homem vestindo camiseta azul e calça jeans teria fugido a pé depois de furtar produtos do interior da farmácia. A equipe realizou buscas pela região e localizou o suspeito atrás da igreja.

Durante a abordagem, os militares encontraram dentro de uma mochila quatro unidades de desodorante aerossol da marca Axe. O homem confessou o crime e foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis. Segundo o boletim de ocorrência, ele cooperou e não foi necessário o uso de algemas.

