Homem é preso após espancar a esposa na frente das filhas em Arapongas

Um homem foi preso em flagrante na manhã de sábado (7) após agredir fisicamente a esposa na presença das duas filhas menores do casal. O caso de violência doméstica foi registrado em Arapongas, no norte do Paraná.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que vem sofrendo constantes ameaças psicológicas e ofensas verbais por parte do marido. Por medo de que o companheiro fosse preso, ela não havia denunciado o caso anteriormente.

A situação se agravou nos últimos dias e culminou em violência física e quebra de objetos na residência durante uma discussão ocorrida por volta das 9h. A polícia foi acionada e prendeu o agressor no local. A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para tratar as lesões. Em seguida, o casal foi levado à 5ª Central de Flagrantes para as providências legais.



