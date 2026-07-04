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SEGURANÇA

Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em frente a bar em Arapongas

Policial militar que estava de folga ouviu os tiros, interveio na ocorrência e imobilizou o suspeito até a chegada da equipe de serviço

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 08:20:48 Editado em 04.07.2026, 08:20:38
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Homem é preso após efetuar disparos de arma de fogo em frente a bar em Arapongas
Autor A PM foi chamada por volta das 21h - Foto: Ilustrativa Pixabay

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (3) após efetuar disparos de arma de fogo em frente a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Siriema, no Jardim do Sol, em Arapongas, no norte do Paraná.

- LEIA MAIS: Após acidentes, Prefeitura de Arapongas irá intensificar fiscalização de patinetes elétricos

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De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas por volta das 21 horas após denúncias de tiros na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por um policial militar da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM), que estava de folga e à paisana.

Conforme o relato registrado no boletim de ocorrência, o agente ouviu os disparos e visualizou o autor entrando no bar logo após os tiros. Diante da situação, ele se identificou como policial militar e realizou a primeira intervenção, conseguindo abordar e imobilizar o homem até a chegada da guarnição de serviço.

Com o suspeito, foi apreendida uma pistola Taurus calibre .380. A arma estava carregada com oito munições intactas e duas cápsulas já deflagradas, indicando os disparos efetuados momentos antes.

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Após a identificação, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. Na sequência, ele foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, onde foi apresentado à autoridade policial responsável.

Segundo a PM, o suspeito deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e do disparo de arma de fogo em via pública ou local habitado.

A motivação dos disparos não foi informada e será apurada pela Polícia Civil.

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ARAPONGAS criminalidade no Paraná disparo de arma de fogo POLICIA MILITAR porte ilegal de arma segurança pública
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