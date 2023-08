Homem é preso após agredir mulher com socos na cabeça em Arapongas

Agressão aconteceu no Jardim Aeroporto em Arapongas

Um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (01), após agredir uma mulher de 23 anos com puxões de cabelo, socos e empurrões, no Jardim Aeroporto em Arapongas, norte do Paraná. O fato aconteceu na Rua Teu Teu.

Segundo a Policia Militar, uma equipe que estava nas proximidades da casa onde a agressão ocorreu, realizou a abordagem no suspeito e não encontrou nada de ilícito. No entanto, a vítima relatou que foi agredida pelo homem, que puxou seu cabelo, deu socos na sua cabeça e também acabou empurrando a mulher algumas vezes.

Ela também afirmou que se trancou no banheiro para tentar fugir das agressões, mas o homem arrombou a porta. Ela relatou ainda que o agressor dizia que estava com uma faca e iria matar a mulher.

Os policiais também afirmaram que em vistoria na casa, notaram que havia um guarda-roupa quebrado e o vaso sanitário estava removido do banheiro. Os PMs ainda disseram que o homem estava bastante alterado e apresentava sinais de embriaguez. Por conta das agressões, foi dado voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado para a delegacia.

