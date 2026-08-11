Homem é preso após agredir mulher com soco e mordida na frente do filho

A vítima foi atingida com um soco no rosto, teve o cabelo puxado e sofreu uma mordida na mão

Uma mulher foi agredida pelo companheiro na noite desta segunda-feira (10), no Jardim Bandeirantes, em Arapongas. A violência ocorreu na residência do casal, logo após a vítima retornar do trabalho e na presença do filho do casal, uma criança de dois anos.

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De acordo com o registro policial, o agressor teria consumido bebida alcoólica antes do início da discussão. Em determinado momento, incomodado apenas pelo olhar da companheira, ele se alterou, passou a gritar e iniciou os ataques físicos. A vítima foi atingida com um soco no rosto, teve o cabelo puxado e sofreu uma mordida na mão.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Inicialmente, o homem negou o crime, mas reagiu com exaltação ao saber que seria conduzido à delegacia. Ele precisou ser contido e algemado pelos policiais para garantir a segurança da equipe.

O suspeito foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial para os procedimentos legais. A mulher recebeu socorro de outra equipe policial e foi levada a uma unidade de saúde 24 horas, onde passou por atendimento médico para cuidar dos ferimentos.