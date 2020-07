Homem é preso após agredir filha e irmã em Arapongas

Continua após publicidade

Um homem, de 41 anos, foi preso após agredir a filha, de 21 anos, e sua irmã, de 35 anos, na noite de sábado (13), na Rua Coleiro do Brejo, no Jardim Columbia III, em Arapongas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a esposa do autor das agressões estava a procura dele, e por este motivo, tia e sobrinha foram até o endereço verificar se o homem estava em casa. A filha alega ter sido atacada pela pai com socos no rosto. Ela contou com ajuda da tia que também foi agredida. As duas saíram do local em busca de ajuda, pois o homem estava bastante alterado.

Quando a polícia chegou, o homem alegou que havia sido atacado pelas duas, porém ele apresentava apenas alguns arranhões. Tanto o autor quanto as vítimas foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e depois á delegacia.