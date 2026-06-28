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Homem é preso após agredir ex-mulher durante briga por guarda dos filhos em Arapongas

Agressão ocorreu no final de semana em que o pai tinha o direito judicial de ficar com as crianças; vítima precisou de atendimento médico na UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 10:31:36 Editado em 28.06.2026, 11:49:01
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Homem é preso após agredir ex-mulher durante briga por guarda dos filhos em Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

A Polícia Militar prendeu um homem neste sábado (27) no bairro Águias, em Arapongas. A prisão em flagrante aconteceu após ele agredir fisicamente a ex-companheira durante uma discussão motivada pela guarda dos dois filhos do casal.

- LEIA MAIS: Mulher é atacada e roubada por ex na rua de casa em Apucarana

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Segundo o boletim de ocorrência, a Justiça determinou que o pai tem o direito de ficar com as crianças aos finais de semana. No entanto, um desentendimento no momento do encontro evoluiu para violência física, deixando a mulher ferida.

O agressor recebeu voz de prisão no local, foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido à delegacia da cidade, enquadrado na Lei Maria da Penha. A vítima, por sua vez, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber os cuidados médicos previstos no protocolo de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

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