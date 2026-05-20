Homem é preso após agredir e tentar asfixiar a companheira em Arapongas
Além da violência física, o suspeito quebrou objetos da casa e fez ameaças de morte; caso foi encaminhado à delegacia
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Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após agredir fisicamente e tentar asfixiar a própria companheira. O caso de violência doméstica foi registrado no Jardim Primavera, na noite de terça-feira (19), e o suspeito foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas para responder pelos crimes.
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De acordo com o relato da vítima aos policiais, as agressões tiveram início após o casal ingerir bebidas alcoólicas. Durante o desentendimento, o homem partiu para cima da mulher, tentando enforcá-la. Além das agressões físicas, ele proferiu ameaças de morte contra ela e passou a quebrar diversos utensílios domésticos pela residência.
Diante do cenário de violência e do comportamento do agressor, a equipe policial que atendeu a ocorrência precisou acionar o apoio de uma equipe tática para realizar a abordagem com segurança.
O homem foi detido no local e informado sobre seus direitos. Em seguida, tanto ele quanto a vítima foram levados à delegacia. O agressor foi enquadrado nos crimes previstos pela Lei Maria da Penha, que estabelece punições rigorosas para casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.