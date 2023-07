Homem é preso após agredir e ameaçar ex-namorada em bar de Arapongas

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (22) em Arapongas, no Norte do Paraná, depois de ter ameaçado de morte e agredido a ex-namorada em um bar da cidade. Clientes do estabelecimento precisaram conter o suspeito duas vezes para defender a vítima antes da chegada da Polícia Militar (PM).

De acordo com relato da vítima, eles teriam terminado o relacionamento há cerca de 15 dias. Ela aproveitou o fim de semana para sair com os amigos e, enquanto estava em um bar do bairro Residencial Araucária, o ex-namorado chegou em uma caminhonete S10 prata e a agrediu.

O homem teria passado as últimas horas mandando diversas mensagens no WhatsApp e, quando chegou no estabelecimento, puxou o cabelo da vítima pelas costas. Ele também a empurrou, a arrastou à força e tentou colocá-la dentro do carro, mas foi contido por outros clientes. A jovem fugiu e se escondeu no banheiro do bar.

Minutos depois, acreditando que o ex havia ido embora, a vítima retornou para a mesa mas percebeu que a caminhonete dele estaria passando várias vezes pelo local. Com medo, ela ligou para a PM e, quando o ex-companheiro voltou no bar, ela avisou que havia acionado as autoridades.

Nesse momento, o homem se enfureceu e afirmou que iria matar a mulher por ela ter ligado para a polícia. Novamente, os clientes interviram e contiveram o suspeito. As viaturas chegaram nesse momento, e os PMs deram voz de prisão ao homem. Ele foi encaminhado para a 22ª Subdivisão de Polícia para os procedimentos cabíveis.

A caminhonete S10 foi recolhida pelas autoridades, porque o homem estacionou o carro em lugar proibido. A vítima não precisou receber atendimento médico.

