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VIOLÊNCIA

Homem é preso após agredir e ameaçar a companheira em Arapongas

O caso ocorreu no meio da rua, no San Rafael, no final da noite de terça-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso após agredir e ameaçar a companheira em Arapongas
Autor Caso de violência doméstica ocorreu no Jardim San Rafael - Foto: Agência Brasil

Um homem foi preso no final da noite de terça-feira (6) pelo crime de violência doméstica, após espancar e ameaçar de morte a própria companheira em Arapongas. As agressões aconteceram no meio da rua e motivaram o acionamento da Polícia Militar.

-LEIA MAIS: Pedestre é atropelado por motocicleta em Arapongas; PM foi acionada

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De acordo com as informações repassadas pela polícia, a equipe foi chamada para atender a ocorrência no Jardim San Rafael. Ao chegarem ao local, os agentes conversaram com a vítima, que relatou ter sofrido uma série de ataques físicos por parte do homem com quem vive. Segundo ela, além de usar a força para constrangê-la publicamente, o agressor também afirmou repetidas vezes que a mataria.

Diante dos relatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito no mesmo instante. Após ser informado sobre seus direitos, o homem foi detido e encaminhado, junto com a vítima, para a delegacia da Polícia Civil. Ele responderá criminalmente com base na Lei Maria da Penha.

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