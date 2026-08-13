Homem é preso após agredir companheira no San Rafael em Arapongas
Vítima ficou com hematomas pelo corpo e precisou de atendimento médico na UPA
Um homem foi preso na manhã da última quarta-feira (12) pelo crime de violência doméstica no bairro San Rafael, em Arapongas, no norte do Paraná. Ele é acusado de agredir fisicamente a própria companheira.
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De acordo com o registro da Polícia Militar, a equipe foi acionada para intervir na ocorrência. Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com a vítima, que confirmou ter sido atacada pelo parceiro.
Por conta das agressões, a mulher apresentava diversos hematomas pelo corpo. Diante da situação, ela foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde passou por avaliação médica.
O agressor foi detido em flagrante no local. Ele foi conduzido para a delegacia da 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas, onde o caso foi registrado. O homem responderá criminalmente com base na Lei Maria da Penha e permanece à disposição da Justiça.