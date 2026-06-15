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POLICIAL

Homem é preso após agredir companheira e destruir objetos da casa na presença dos filhos

Mulher relatou histórico de violência física, psicológica e patrimonial; vítima solicitou medidas protetivas

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 09:06:13 Editado em 15.06.2026, 09:06:06
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Homem é preso após agredir companheira e destruir objetos da casa na presença dos filhos
Autor Foto: Polícia Penal do Paraná

Um homem foi preso em Arapongas, por violência doméstica após agredir a companheira e provocar danos em diversos cômodos da residência da família. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que o companheiro passou a apresentar comportamento agressivo após o retorno de uma viagem em família. Durante o trajeto, ele teria proferido ofensas e xingamentos. Já em casa, ao ser questionado sobre as mudanças de comportamento, o homem teria iniciado um surto de agressividade.

Conforme o relato, o suspeito desferiu socos contra portas e danificou vários objetos da residência, entre eles um espelho de guarda-roupa, uma maçaneta, um interfone, uma cortina, garrafas de vinho e um frasco de perfume.

A mulher informou que tentou impedir a destruição dos bens com a ajuda dos filhos do casal, mas não conseguiu conter o agressor. Na sequência, ele teria desferido dois tapas no rosto da vítima diante das crianças.

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Após as agressões, a Polícia Militar foi acionada. Ainda conforme a ocorrência, o homem continuou proferindo ofensas contra a companheira até a chegada da equipe policial.

A vítima relatou aos policiais que as agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais são recorrentes e manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. Ela também solicitou medidas protetivas de urgência, alegando temer por sua segurança e pela integridade dos filhos.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central Regional de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.

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