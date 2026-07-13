Homem é preso após agredir companheira e destruir casa em Arapongas

Um homem foi preso no início da noite de domingo (12), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Arapongas, após agredir física e verbalmente sua companheira e ameaçá-la de morte. A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos que ouviram os gritos de socorro e a violenta discussão do casal.

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Ao chegar na residência, os policiais entraram no imóvel e encontraram o agressor bastante alterado, com pequenos machucados pelo corpo e aparentando estar sob efeito de drogas. A mulher foi encontrada trancada no banheiro, local onde tentou se abrigar para fugir da violência.

A vítima relatou aos policiais que, além dos xingamentos e ameaças de morte, o homem quebrou a janela da casa, atirando os estilhaços de vidro em sua direção, e danificou a porta do banheiro.

Durante as buscas na casa, a equipe policial encontrou pequenas porções de maconha sobre uma mesa e de cocaína jogadas no quintal. A mulher confirmou que o companheiro é usuário frequente de entorpecentes e que ele pretendia entregar parte da droga para outra pessoa.

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Diante da situação, o agressor foi preso em flagrante. Bastante agitado, ele precisou ser algemado e, durante o trajeto até a delegacia, desacatou os policiais e passou a bater a própria cabeça com violência contra o camburão da viatura.

O casal foi encaminhado para atendimento médico em uma unidade de saúde antes de ser apresentado à Polícia Civil para os procedimentos legais. A mulher manifestou o interesse em solicitar uma medida protetiva de urgência para garantir sua segurança.



