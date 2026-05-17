Homem é preso após agredir a companheira na frente dos filhos em Arapongas

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no início da tarde de sábado (16), após agredir e ameaçar de morte a própria companheira no centro de Arapongas (PR). O crime, enquadrado na Lei Maria da Penha, ocorreu por volta das 12h10, em uma residência localizada na Rua Jacutinga. A vítima sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser encaminhada para atendimento médico antes de prestar depoimento.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Arapongas, a equipe foi acionada pela Central de Comando para atender ao chamado da vítima. No local, a mulher relatou que o companheiro a atacou de forma violenta, segurando-a pelo rosto e pressionando-a contra a divisória de uma despensa, o que causou lesões visíveis em sua face e no olho esquerdo. A violência continuou quando o agressor a segurou pelo pescoço, empurrando-a até a sala e arremessando-a contra o sofá. Todas as agressões foram presenciadas pelos filhos do casal.

Além da violência física, a mulher sofria terror psicológico. Segundo o relato feito às autoridades, ela conseguiu gravar um áudio durante a discussão no qual o homem fazia graves ameaças, afirmando que os dias da companheira "estavam contados".

Quando a primeira equipe da GM chegou ao local do crime, o agressor já havia fugido. No entanto, com base em possíveis endereços fornecidos pela vítima, as autoridades iniciaram as buscas. Pouco tempo depois, o suspeito foi localizado e abordado por uma segunda viatura da corporação na Rua Estrelinha Ametista.

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O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências cabíveis. A vítima foi primeiramente levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para receber os devidos cuidados médicos devido às escoriações e, em seguida, encaminhada à delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante contra o agressor.



