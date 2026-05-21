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FURTO

Homem é preso ao ser pego furtando vinho e licor em comércio de Arapongas

Ao ser abordado por funcionários, o suspeito reagiu com agressividade, gritando e causando tumulto

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 19:58:57 Editado em 21.05.2026, 19:58:52
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Homem é preso ao ser pego furtando vinho e licor em comércio de Arapongas
Autor O homem apresentava sinais de embriaguez e falas desconexas, sendo necessário contê-lo até a chegada da Polícia Militar (PM) - Foto: Polícia Militar

Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (21) após ser flagrado escondendo bebidas alcoólicas sob as vestes em um estabelecimento comercial na Avenida Arapongas, em Arapongas (PR).

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Segundo a representante da loja, ele escondia uma garrafa de licor Jackzinho Fire de 50 ml e uma garrafa de vinho. Ao ser abordado por funcionários, o suspeito reagiu com agressividade, gritando e causando tumulto no interior do estabelecimento. O homem apresentava sinais de embriaguez e falas desconexas, sendo necessário contê-lo até a chegada da Polícia Militar (PM).

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O autor foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (22.ª SDP) para os procedimentos cabíveis.

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