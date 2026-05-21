Homem é preso ao ser pego furtando vinho e licor em comércio de Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (21) após ser flagrado escondendo bebidas alcoólicas sob as vestes em um estabelecimento comercial na Avenida Arapongas, em Arapongas (PR).

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a representante da loja, ele escondia uma garrafa de licor Jackzinho Fire de 50 ml e uma garrafa de vinho. Ao ser abordado por funcionários, o suspeito reagiu com agressividade, gritando e causando tumulto no interior do estabelecimento. O homem apresentava sinais de embriaguez e falas desconexas, sendo necessário contê-lo até a chegada da Polícia Militar (PM).



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



O autor foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas (22.ª SDP) para os procedimentos cabíveis.