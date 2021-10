Da Redação

Homem é morto a tiro dentro de casa em Arapongas

Um homem foi assassinado com um disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira (4), na Rua Anambezinho, no Conjunto Palmares, zona sul de Arapongas. De acordo com o boletim, a equipe da Polícia Militar foi acionada devido à uma denúncia sobre uma situação de disparo de arma de fogo.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o portão da casa aberto e o homem, identificado como Alessandro dos Santos, de 37 anos, caído sem sinais vitais. Durante revistas dentro da casa, conforme o relatório, a PM localizou um projétil próximo ao corpo. A equipe fez contato com outros órgãos, como a Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML), que também estiveram no local.

Em contato com vizinhos para obter mais informações sobre o crime, segundo o boletim, ninguém quis se manifestar. As pessoas ainda disseram aos policiais que não viram nada ocorrer, apenas ouviram o disparo da arma de fogo.