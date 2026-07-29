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AGRESSÃO

Homem é internado após levar golpes de faca e martelo em Arapongas

Vítima deu entrada na UPA do Jardim Caravelle com ferimentos no rosto e na costela; Polícia Militar foi acionada pela equipe médica

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 09:01:06 Editado em 29.07.2026, 09:00:15
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Homem é internado após levar golpes de faca e martelo em Arapongas
Autor Polícia Militar foi acionada pela equipe médica - Foto: Divulgação/Magnific

Um homem precisou de socorro médico na tarde de terça-feira (28) após ser gravemente agredido na cidade de Arapongas, no norte do Paraná. A vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caravelle apresentando ferimentos causados por faca e martelo.

-LEIA MAIS: Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto em Arapongas

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A Polícia Militar foi chamada pelos próprios profissionais de saúde assim que o paciente chegou à unidade. De acordo com o relato do médico plantonista aos policiais, o homem apresentava um corte na região da costela esquerda e uma lesão contusa abaixo do olho esquerdo, provocada por uma martelada.

Como a vítima estava recebendo atendimento médico de urgência no momento em que a equipe policial chegou à UPA, não foi possível colher o seu depoimento. Por conta disso, as circunstâncias das agressões, bem como a motivação e a identidade do autor do ataque, ainda são desconhecidas.

Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado e o caso agora deverá ser repassado para a investigação da Polícia Civil do município.

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AGRESSÃO ARAPONGAS corte e contusão investigação policial Lesão corporal socorro médico
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