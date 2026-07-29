Homem é internado após levar golpes de faca e martelo em Arapongas

Vítima deu entrada na UPA do Jardim Caravelle com ferimentos no rosto e na costela; Polícia Militar foi acionada pela equipe médica

Um homem precisou de socorro médico na tarde de terça-feira (28) após ser gravemente agredido na cidade de Arapongas, no norte do Paraná. A vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caravelle apresentando ferimentos causados por faca e martelo.

-LEIA MAIS: Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi chamada pelos próprios profissionais de saúde assim que o paciente chegou à unidade. De acordo com o relato do médico plantonista aos policiais, o homem apresentava um corte na região da costela esquerda e uma lesão contusa abaixo do olho esquerdo, provocada por uma martelada.

Como a vítima estava recebendo atendimento médico de urgência no momento em que a equipe policial chegou à UPA, não foi possível colher o seu depoimento. Por conta disso, as circunstâncias das agressões, bem como a motivação e a identidade do autor do ataque, ainda são desconhecidas.

Um boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado e o caso agora deverá ser repassado para a investigação da Polícia Civil do município.