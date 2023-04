Homem é ferido com pedradas após defender mulher de agressão

Da Redação

A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (15)

Um homem precisou ser hospitalizado após ser agredido com diversas pedradas na cabeça, em Arapongas, norte do Paraná. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (15), por volta das 01h49, no bairro Novo Centauro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação recebeu diversas ligações anônimas afirmando que um homem estaria sendo agredido com pedradas por um outro indivíduo. A violência teria acontecido pois a vítima defendeu uma mulher das agressões de seu ex-companheiro.

Ao chegarem no local da ocorrência, as autoridades se depararam com homem bastante ensanguentado e com uma grave lesão na cabeça. A mulher confirmou que o ex-companheiro agrediu a vítima após ele defendê-la.

A mulher relatou, ainda, que já teria sido agredida em outro momento deste sábado (15), e foi encaminhada para a UPA de Arapongas. O homem precisou ser encaminhado para um hospital e ficou hospitalizado.

Diante dos fatos, o autor das agressões, contra a mulher e seu defensor, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

