Homem é ferido com canivete e imobiliza agressor até chegada da PM

A Polícia Militar (PM) foi acionada, na tarde desta quinta-feira, 25, para atender a uma ocorrência de lesão corporal no Conjunto Corina Pugliese, em Arapongas. Um homem foi ferido a golpes de canivete depois de se envolver em uma briga, mas conseguiu imobilizar o agressor e acionar a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrências, a briga aconteceu por conta de um desacordo comercial. Armado com um canivete, o agressor atingiu a vítima e causou uma perfuração transfixante na axila esquerda com saída no antebraço esquerdo e uma lesão de mordedura no braço direito. Além disso, a vítima também apresentava um corte no rosto.

Ele contou aos policiais que após a agressão, com a ajuda de uma outra pessoa que presenciou a briga, conseguiu imobilizar o agressor com uma corda.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento. O agressor foi detido, encaminhado para avaliação médica, e na sequência, encaminhado para a sede da 7ª CIPM de Arapongas.

