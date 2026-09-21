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HOMICÍDIO

Homem é executado a tiros no bairro Santo Antônio, em Arapongas; veja vídeo

Suspeitos atiraram de dentro de um veículo Renault Duster e fugiram logo em seguida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um homem morreu após ser atingido por cerca de sete tiros no início da tarde desta segunda-feira (21), no bairro Jardim Santo Antônio, em Arapongas. A vítima foi atacada no portão de uma residência por suspeitos que passaram em um carro e, mesmo após ser socorrida rapidamente por familiares, não resistiu aos ferimentos.

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-LEIA MAIS: Segundo corpo é encontrado no Lago Saracura em Faxinal em menos de uma semana

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada via rádio por volta das 13h, o crime ocorreu na Rua Tetraz. Testemunhas relataram que os atiradores estavam em um veículo Renault Duster de cor prata e fugiram do local logo após efetuarem os disparos. Os próprios parentes da vítima realizaram o socorro e a encaminharam para a Santa Casa do município.

A equipe policial se deslocou até a unidade de saúde para registrar a ocorrência, identificar a vítima e conversar com os familiares. Durante a elaboração do boletim, a equipe médica confirmou o óbito e constatou a quantidade aproximada de perfurações. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para os procedimentos de recolhimento do corpo. A autoria e a motivação do homicídio agora passam a ser investigadas pela Polícia Civil.

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Homem é executado a tiros no bairro Santo Antônio, em Arapongas; veja vídeo
AutorFoto: Reprodução/ Arapongas FM



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