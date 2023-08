Homem é espancado e encaminhado inconsciente ao Honpar em Arapongas

Um homem foi encontrado inconsciente e com sinais de espancamento em uma casa, na Rua Caburé Canela, no bairro Jardim San Rafael em Arapongas, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (23). Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima tem 47 anos e estava bastante ferida quando foi encontrada. A equipe foi acionada por vizinhos que viram quatro homens entrando na residência e em seguida fugiram.

A suspeita do Samu, segundo os primeiros atendimentos, é que o homem tenha sido agredido a pauladas. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi entubado no local e encaminhado em estado grave para o Hospital norte Paranaense (Honpar), possivelmente com lesões neurológicas.

Equipes policiais realizam buscas pelos agressores neste momento.

