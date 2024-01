Homem é espancado a pauladas até desmaiar por 5 suspeitos em Sabáudia

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Sabáudia, no norte do Paraná, foi espancado a pauladas por cinco pessoas até que perdesse a consciência. A vítima, segundo informações da Polícia Militar (PM), também foi agredida com diversos chutes e socos, principalmente na região da cabeça. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (3), por volta das 19 horas.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados no Pronto Socorro da cidade após o homem dar entrada com diversos ferimentos na cabeça e nas pernas. Ele relatou às autoridades que foi espancado por cinco pessoas, sendo que reconheceu apenas uma delas. Além da agressão, os suspeitos também furtaram uma televisão e uma motocicleta que pertenciam a vítima.

Os policiais militares precisaram permanecer na unidade de saúde por um período, pois a equipe médica temia que os agressores retornassem. Logo na sequência, os PMs realizaram buscas pela região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima não soube especificar marca e modelo da televisão e nem da motocicleta, tampouco apresentou notas fiscais do produto. Ele foi orientado.

