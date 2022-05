Homem é esfaqueado na cabeça em Arapongas

Da Redação

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (23), após esfaquear uma pessoa na cabeça em Arapongas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência por volta das 20h40 no Conjunto Palmares.

Conforme a PM, o ferido foi atingido por dois goles na cabeça. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente. O autor do crime permaneceu no local e quando a polícia chegou o suspeito mostrou onde estava a faca.

De acordo com a polícia, ele estava com alguns ferimentos pelo corpo, e acusou o outro envolvido de ter causado os machucados, depois teria acontecido as facadas.

Os dois foram levados para receber atendimento médico e a Polícia Civil deve investigar o caso.