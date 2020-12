Homem é esfaqueado na barriga pela mulher em Arapongas - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM), de Arapongas atendeu a uma situação aonde um homem de 34 anos era atendido no serviço de saúde com uma perfuração ocasionada por faca no abdômen. Segundo relato da PM, a vítima teria sido ferido pela esposa de 28 anos, após uma discussão.

A agressora não foi localizada e o homem - medicado, foi orientado quanto às providências pelo crime de lesão corporal.

