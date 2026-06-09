Homem é esfaqueado enquanto caminhava por rua em bairro de Arapongas

Um homem foi socorrido com um ferimento grave após ser esfaqueado na noite de segunda-feira (8), no Jardim Primavera, em Arapongas (PR). O crime aconteceu por volta das 22h20, na Rua Fogo Apagou.



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De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída no chão. O homem relatou aos policiais que estava caminhando pela rua quando foi surpreendido pelo agressor. O suspeito, que vestia uma camiseta branca e tinha cabelo curto, fez ameaças e em seguida desferiu um golpe de faca na região lombar (parte inferior das costas) da vítima.

Logo após o ataque, o criminoso fugiu do local utilizando uma bicicleta preta com rodas alaranjadas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para atendimento médico no Hospital Norte Paranaense (Honpar).

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A PM realizou buscas pela região na tentativa de localizar o autor do crime, mas até o momento o suspeito não foi encontrado. O caso agora segue para investigação das autoridades competentes.



