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JARDIM PRIMAVERA

Homem é esfaqueado enquanto caminhava por rua em bairro de Arapongas

Agressor fez ameaças antes do ataque e fugiu em uma bicicleta; vítima foi levada ao hospital pelo Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 08:20:30 Editado em 09.06.2026, 08:20:27
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Homem é esfaqueado enquanto caminhava por rua em bairro de Arapongas
Autor Pedestre foi esfaqueado em Arapongas - Foto: Reprodução/freepik

Um homem foi socorrido com um ferimento grave após ser esfaqueado na noite de segunda-feira (8), no Jardim Primavera, em Arapongas (PR). O crime aconteceu por volta das 22h20, na Rua Fogo Apagou.

-LEIA MAIS: Homem usa tijolo para quebrar vitrine e tentar furtar mel em Arapongas

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída no chão. O homem relatou aos policiais que estava caminhando pela rua quando foi surpreendido pelo agressor. O suspeito, que vestia uma camiseta branca e tinha cabelo curto, fez ameaças e em seguida desferiu um golpe de faca na região lombar (parte inferior das costas) da vítima.

Logo após o ataque, o criminoso fugiu do local utilizando uma bicicleta preta com rodas alaranjadas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para atendimento médico no Hospital Norte Paranaense (Honpar).

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A PM realizou buscas pela região na tentativa de localizar o autor do crime, mas até o momento o suspeito não foi encontrado. O caso agora segue para investigação das autoridades competentes.


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ARAPONGAS Atendimento Médico esfaqueamento Jardim Primavera POLICIA MILITAR violência
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