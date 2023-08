Homem é esfaqueado em bar de Arapongas; PM foi acionada

Um homem foi esfaqueado em um bar localizado na cidade de Arapongas, no Norte do Paraná, durante a tarde desta quarta-feira (23). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 15h35, depois que a vítima deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades foram chamadas pela equipe médica, depois que o homem chegou na unidade com ferimentos causados por arma branca. Ele foi transferido para o Hospital Santa Casa para melhor avaliação do quadro de saúde.

Segundo os policiais, eles encontraram a vítima sentada em um banco, consciente e aguardado o atendimento. Nesse momento ele já estava com curativos nos ferimentos. Ao ser questionado, o homem contou que estava no bar quando foi esfaqueado durante uma briga.

Ainda conforme o B.O., os ferimentos causados pela faca foram considerados superficiais e sem grande gravidade. Ele foi machucado na perna esquerda, mão esquerda e na região do abdômen.

Os militares também perguntaram sobre o autor das facadas, mas o homem não quis responder e pediu para "deixar quieto". Ele foi orientado pelos PMs e o boletim de ocorrência confeccionado.

