Homem é encontrado morto em estrada rural de Arapongas

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste domingo (23) em uma estrada rural próxima à PR-444, a cerca de 15 km de Arapongas, no sentido Mandaguari. A Polícia Militar (PM) foi acionada por um morador da vila rural local, que encontrou o corpo por volta das 2h30. Segundo o relato, ele havia passado pelo mesmo trecho às 23h e, naquele momento, não havia nada de anormal.

Equipes do Samu foram as primeiras a chegar e constataram que a vítima, sem documentos, aparentava ter cerca de 45 anos e apresentava ferimentos compatíveis com golpes de arma branca. A Polícia Científica confirmou que o homem foi atingido por facadas no tórax, pescoço e costas.

Após a perícia, os órgãos competentes foram acionados para as providências. A Polícia Civil investiga o caso.

