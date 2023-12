Homem é encontrado morto dentro de residência em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (19) dentro da residência onde morava em Arapongas, no norte do Paraná. O caso foi registrado em uma casa localizada na rua Mariquita dos Rios, no jardim Mônaco. A principal hipótese é que o homem tenha sido vítima de morte natural.

O corpo só foi encontrado após um vizinho ter sentido um cheiro forte vindo da residência, e acionar a imobiliária pela qual a casa é alugada. A empresa então teria ido até o local e encontrado o corpo já em estado avançado de decomposição.

O Serviço de Atendimento Avançado (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) compareceram no local, mas a morte natural foi constatada. Segundo os socorristas, provavelmente o homem foi vítima de infarto e já estava morto há aproximadamente três dias.

