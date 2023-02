Homem é encontrado morto dentro de residência, em Arapongas

Da Redação

Um idoso que morava sozinho foi encontrado morto dentro de casa por uma equipe policial no Conjunto Centauro em Arapongas, norte do Paraná, na noite deste domingo, 05. A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos que desconfiaram de um forte mau cheiro que vinha da casa.

Segundo o boletim de ocorrências, durante patrulhamento, por volta das 20h40, a equipe policial foi abordada por moradores do bairro Centauro, que relataram que um forte odor vinha de uma casa onde vivia um idoso, sozinho.

A equipe policial teve que cortar o cadeado do portão e arrombar a porta da cozinha. Neste momento, o forte cheiro ficou ainda mais intenso e ao adentrar a residência, foi constatado que havia um senhor no banheiro dos fundos, sentado no vaso sanitário, apenas de bermuda, em estado de decomposição.

Diante dos fatos, a vigilância sanitária foi acionada, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), que constatou o óbito. A agente epidemiológica entrou em contato com a empresa funerária de Arapongas para a remoção do corpo.

