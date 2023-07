Homem é encontrado morto ao lado da cama em bairro de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Arapongas, no Norte do Paraná, foi encontrado morto ao lado da cama na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Jardim Baroneza. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 16 horas. A identidade da vítima não foi informada.

As autoridades foram informadas que o homem poderia estar morto dentro da residência. Após confirmação da situação, o Corpo de Bombeiros foi chamado e os socorristas auxiliaram a abrir a porta de entrada do imóvel. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu a ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada sem os sinais vitais. O médico do Samu constatou o óbito por causas naturais. Não foi localizada nenhuma lesão no corpo ou marcas de agressão e violência.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Vigilância Sanitária foram acionadas, assim como uma equipe da funerária Aliança. Familiares foram avisados.

