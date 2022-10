Homem é detido pela PM após promover quebra-quebra em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele foi encaminhado pelos policiais até o cartório da PM para registro de um Termo Circunstanciado

Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) de Arapongas depois de promover um quebra-quebra dentro de um hotel e em carros estacionados próximo ao local. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira, 12.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, o responsável pelo hotel relatou que um cliente se cadastrou em data anterior, e por volta das 06h30, durante o café da manhã, ele acabou quebrando alguns copos e saiu para a rua. A PM foi acionada, o suspeito foi encontrado e recebeu voz de abordagem. De imediato, a equipe percebeu que o homem apresentava características de estar sob o efeito de drogas e álcool.

LEIA MAIS: Ladrões armados com faca invadem residência em Apucarana

continua após publicidade .

Ele foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Como a conta do hotel já havia sido paga, o proprietário do local optou por não representar contra o homem. Logo em seguida, os policiais foram abordados pela proprietária de uma pousada que fica ao lado do hotel, que informou que o homem estaria danificando carros estacionados ali.

Ele foi encaminhado pelos policiais até o cartório da PM para registro de um Termo Circunstanciado.

Siga o TNOnline no Google News