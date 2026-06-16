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JARDIM CARAVELLE

Homem é detido pela GM após incendiar o próprio carro em Arapongas

Fogo atingiu árvores e danificou o asfalto; suspeito relatou versões confusas sobre o caso aos agentes de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 09:02:25 Editado em 16.06.2026, 09:04:51
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Homem é detido pela GM após incendiar o próprio carro em Arapongas
Autor Carro pegou fogo na tarde de segunda-feira em Arapongas - Foto: Divulgação/GM

Um homem foi detido pela Guarda Municipal (GM), na tarde de segunda-feira (15), suspeito de atear fogo no próprio veículo. O caso aconteceu na Rua Mãe de Taoca, no bairro Jardim Caravelle, em Arapongas (PR).

-LEIA MAIS: Mulher suspeita de golpe durante compra de carro pela internet e aciona a polícia

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Uma equipe de patrulhamento ambiental da corporação estava na região quando encontrou uma grande nuvem de fumaça escura. A suspeita inicial dos agentes era de um incêndio em residência, mas, ao chegarem ao local exato, encontraram o automóvel em chamas no meio da rua. Moradores vizinhos já haviam acionado o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente e realizou o combate ao fogo.

Segundo relatos de testemunhas aos guardas, o próprio dono do carro teria sido o responsável por iniciar o incêndio. Após as chamas serem apagadas, a equipe conversou com o proprietário. Ele estava confuso, apresentando falas desconexas e contando versões contraditórias para explicar o ocorrido.

O calor do fogo foi intenso o suficiente para causar danos na via pública e queimar duas árvores que ficavam na calçada, o que configura crime de incêndio por colocar a vida, o patrimônio e o meio ambiente em perigo.

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Como o carro destruído ficou parado em frente ao portão de uma casa, atrapalhando parcialmente o trânsito, um guincho foi chamado para reposicionar o veículo rente à calçada. A medida liberou o fluxo da rua e evitou o risco de acidentes. O proprietário colaborou com a abordagem durante todo o tempo e foi levado à delegacia de Arapongas para prestar esclarecimentos e para que as providências legais fossem tomadas.


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ARAPONGAS Crime ambiental GUARDA MUNICIPAL incêndio veicular investigação policial patrimônio público
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