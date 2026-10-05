Homem é detido com 23 pedras de crack durante patrulhamento em Arapongas

Droga estava dividida em dois invólucros e, segundo a polícia, pronta para comercialização; abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo

Um homem foi detido na noite deste domingo (4), em Arapongas, no norte do Paraná, após ser abordado por uma equipe da Guarda Municipal que encontrou 23 pedras de crack com ele. A ocorrência foi registrada por volta das 23h40, durante patrulhamento preventivo nas proximidades do IBC.

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Os agentes visualizaram o homem próximo a uma ciclovia e perceberam que ele teria dispensado um invólucro no chão ao notar a aproximação da viatura. Como o local possui registros de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontradas 18 pedras de crack no invólucro que havia sido dispensado, com peso de aproximadamente 1,7 grama. Em outro invólucro, localizado em um dos bolsos, havia mais cinco pedras, totalizando 23 porções, com peso aproximado de 0,7 grama. Também foram apreendidos R$ 50,75 em dinheiro.

Ainda conforme a GM, o abordado afirmou ter adquirido a droga em Rolândia e levado o entorpecente para Arapongas. Ele declarou que as pedras seriam destinadas ao próprio consumo e que teria pago R$ 200 pela droga.

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O homem foi encaminhado, juntamente com o entorpecente e os demais materiais apreendidos, à 22ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis. Segundo a Guarda Municipal, não foi necessário o uso de algemas.