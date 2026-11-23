De acordo com a Guarda Municipal (GM), a vítima apresentava marcas aparentes nos braços direito e esquerdo, além da perna esquerda

Um homem foi detido pela equipe da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), na tarde desta segunda-feira (23), em Arapongas, suspeito de agredir a companheira durante uma discussão. A ocorrência foi registrada na Rua Tico-Tico-do-Bico-Amarelo após acionamento via central.

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De acordo com a Guarda Municipal (GM), a vítima apresentava marcas aparentes nos braços direito e esquerdo, além da perna esquerda, causadas pelo arremesso de objetos domésticos durante o desentendimento. A mulher informou aos agentes que já havia solicitado uma medida protetiva contra o suspeito em outra ocasião, mas optou por revogá-la antes do novo episódio de violência.

O guarda municipal Fábio Alexandre detalhou a dinâmica da ocorrência relatada pela vítima no local do atendimento. "No local fizemos contato com a vítima, a qual relatou que teve uma discussão com seu amásio. No momento da discussão, este perdeu o controle e tacou uma jarra de liquidificador e uma jarra de suco. Esta relatou que foi com a intenção de acertá-la, vindo a acertar seu braço direito, seu braço esquerdo e sua perna esquerda, deixando marcas aparentes", afirmou o agente.

Segundo o GM, a recorrência das agressões foi confirmada pela mulher durante a abordagem. "A vítima relatou que tinha medida protetiva contra o autor, mas veio a tirá-la, e agora retornou às agressões", completou Fábio Alexandre.

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Após o atendimento inicial, a equipe encaminhou a vítima ao pronto-atendimento para receber cuidados médicos. O suspeito foi conduzido à 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas para a adoção das medidas legais cabíveis.