Homem é baleado em ataque a tiros em Arapongas

Um homem foi baleado no braço durante uma tentativa de homicídio registrada na tarde desta terça-feira (23), em Arapongas, no norte do Paraná. O crime ocorreu no Conjunto Ulisses Guimarães. A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao Pronto Atendimento 24 Horas Roberto Kallas. Segundo a Polícia Militar, ela não corre risco de morte.

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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Rádio Patrulha, Rotam, Agência Local de Inteligência (P2) e Polícia Civil foram mobilizadas após uma denúncia recebida pelo telefone 190 informando que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

Durante os levantamentos no local, os policiais recolheram duas cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros, dez cápsulas de calibre .380 e um projétil ainda não identificado. O material foi apreendido pelo agente de Polícia Judiciária Marcelo Vital e será submetido à perícia.

À polícia, a vítima relatou que estava em uma casa de rações próxima de sua residência e, ao deixar o estabelecimento, foi surpreendida por um homem de aproximadamente 1,60 metro de altura, parcialmente calvo, com cabelos grisalhos e usando uma jaqueta preta. Conforme o depoimento, o suspeito efetuou diversos disparos em sua direção e um dos tiros atingiu o braço direito, na região do bíceps, provocando uma lesão transfixante.

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Questionado sobre a motivação do ataque, o homem afirmou desconhecer as razões do crime. Ele informou apenas possuir antecedentes criminais em Minas Gerais por um roubo registrado em 2013.

Após os disparos, o atirador fugiu e, até a conclusão do boletim, não havia sido localizado. A Polícia Militar informou ainda que há diversas câmeras de monitoramento instaladas em residências e estabelecimentos comerciais nas proximidades, cujas imagens poderão auxiliar na identificação do autor.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam informações sobre um Renault Logan prata, que teria sido encontrado abandonado em uma estrada rural nas proximidades do Posto Petrovia, após a praça de pedágio, já em Rolândia.

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A informação foi repassada às equipes responsáveis para averiguação e para apurar se o veículo tem relação com a tentativa de homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil.