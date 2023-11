Homem é baleado após discussão em estacionamento de boate em Arapongas

Um homem levou dois tiros após uma discussão ocorrida no estacionamento de uma boate conhecida como “Miyake” em Arapongas, no norte do Paraná. O caso aconteceu a manhã desta quinta-feira (2). Os disparos atingiram a região da perna e das nádegas da vítima.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Prefeitura de Arapongas inaugura UBS no Conjunto Ulysses Guimarães

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem relatou que estava saindo da boate com o carro de sua propriedade e, neste momento acabou discutindo com um outro homem, ao qual estava em um outro veículo que atrapalhava a saída dele do local. Durante a discussão, suspeito teria pegado uma arma de fogo e atirado contra ele.

continua após publicidade

Após os disparos, a vítima ainda conseguiu entrar no carro e dirigiu para procurar socorro em uma unidade de atendimento de saúde. No local, ele recebeu atendimento e depois foi encaminhado para o HONPAR, segundo a PM.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), os policiais foram até a região da boate onde os disparos teriam acontecido e conversaram com um morador que afirmou que ouviu os barulhos dos tiros, mas com medo resolveu não verificar. Ainda segundo a PM, nenhum estojo ou qualquer vestígio relacionado ao crime foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News