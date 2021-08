Homem é atropelado por caminhão em pátio de posto

Da Redação

Um homem de 63 anos que estava no pátio de um posto de combustíveis em Aricanduva, na noite desta quinta-feira (5), foi atropelado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado, Samu.

Conformes socorristas, o homem foi encaminho para o Hospital Santa Casa em Arapongas, ele sofreu ferimentos leves, um trauma na lombar e machucou a perna, o ferido estava consciente no local.

O motorista do caminhão com placas de Marília, São Paulo, ficou no local e prestou todo o atendimento necessário. Ele estaria fazendo uma manobra quando aconteceu o acidente.

O homem que foi atropelado, é também caminhoneiro, que tinha parado no posto para jantar e tomar banho.