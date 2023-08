Homem é assassinado a facadas dentro de carro em Arapongas

Um homem de 44 anos foi morto a facada no início da noite deste sábado (5), em Arapongas, no norte do Paraná. O corpo foi encontrado dentro de um carro, no banco do motorista, estacionado na Rua Rendeira, no cruzamento com a Rua Galinhola, na região da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, no entanto, quando a ambulância chegou no local, a vítima já estava morta.

O Instituto Médico Legal (IMl) de Apucarana foi acionado para recolher o corpo e constatar quantos golpes atingiram a vítima. A Polícia Civil foi acionada e apura a motivação do crime.

