Homem é ameaçado com faca e tem carro e celular roubado em Arapongas

O crime aconteceu no no Bairro Cidade Jardim, no início da tarde desta quinta-feira (30).

Um carro Volkswagen Fox, de cor prata e placas ATO-4D58, foi roubado no início da tarde desta quinta-feira (30) na Rua Beija-Flor Veludo, no Bairro Cidade Jardim, em Arapongas.

Conforme a vítima, dois homens armados com uma faca deram voz de roubo e levaram o carro, além do aparelho celular da marca Motorola. A Polícia Militar (PM) realizou patrulhamento pela região; no entanto, o veículo não foi localizado.

Caso alguém tenha alguma informação, pode ligar para o Disque Denúncia através do 181 ou no número da PM pelo 190 e repassar as informações.

Outra ocorrência

Carro é furtado durante a madrugada em Apucarana

Um veículo Fiat Fiorino foi furtado durante a madrugada desta sexta-feira (01) em Apucarana, no norte do Paraná. O crime aconteceu enquanto o carro estava estacionado em frente a uma residência localizada na rua Maracahi, na Vila Feliz.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o proprietário do veículo deixou o veículo estacionado na frente da casa da sua namorada por volta das 22h da quinta-feira (30) e quando saiu da residência para ir embora, após as 00h00 notou que o carro havia sido furtado.

Após isso, o proprietário acionou a PM e realizou o Boletim de Ocorrência (B.O). Quem tiver informações sobre o veículo, que possui placas AKD-0878, pode entrar em contato através do número (43) 99606-7865.







