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VIOLÊNCIA

Homem é agredido pelo atual namorado de sua ex em Arapongas

Confusão aconteceu no Parque Industrial I. Autor do ataque fugiu antes da chegada da PM e ainda não foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é agredido pelo atual namorado de sua ex em Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um homem acionou a Polícia Militar no início da noite deste domingo (25) após ser agredido pelo atual namorado de sua ex-companheira. A briga ocorreu no bairro Parque Industrial I, na cidade de Arapongas.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais que atenderam a ocorrência, o homem o atacou e fugiu do endereço logo após as agressões, antes que as autoridades pudessem ser chamadas. O motivo do desentendimento não foi detalhado.

A equipe policial realizou buscas e rondas pelas ruas próximas na tentativa de encontrar o autor do ataque. Apesar das buscas na região, o suspeito não foi encontrado. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais para o registro formal da queixa.

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AGRESSÃO ARAPONGAS bairro Parque Industrial I incidente POLICIA MILITAR segurança pública
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