Homem é agredido e tem moto levada no desvio do pedágio

Um homem teve sua motocicleta roubada no início da tarde de terça-feira (05), na estrada do Ceboleiro, entre Rolândia e Arapongas, muito utilizada como desvio para o pedágio.

Segundo a vítima, ele estava vindo de Rolândia para Arapongas com sua motocicleta Honda Fan de cor preta, quando em certa altura do trajeto avistou um veículo Ford Escort de cor azul parado e com capô aberto. Ele então reduziu a velocidade e 3 homens saíram do mato, um deles armado, dando voz de roubo e o agredindo. Ele relatou ainda que foi retirado a força de cima da moto e teve sua carteira com documentos e dinheiro levada.

A polícia realizou diligências para encontrar os ladrões, mas ninguém foi localizado.