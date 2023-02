Homem é agredido, desmaia e tem moto roubada em Arapongas

Da Redação

O crime aconteceu na manhã de domingo (19)

Um motociclista foi agredido e roubado em Arapongas. Ele chegou a desmaiar e teve a moto levada pelo assaltante. O crime aconteceu na manhã de domingo (19). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

O homem contou para a PM que estava saindo do bar do Assentamento Dorcelina Folador, quando sentiu uma pancada na região do pescoço e desmaiou. O rapaz ao acordar, percebeu que a moto havia sido roubada.

A moto, Honda CG150 Fan vermelha, placa AZX3171, até o momento, não foi encontrada. O homem foi levado por familiares para receber atendimento médico no Hospital Santa Casa, pois estava com escoriações no rosto e nuca.

