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JARDIM ARAUCÁRIA

Homem é agredido com pedaço de madeira em briga em Arapongas

Vítima foi socorrida pelo Samu com ferimentos na cabeça; autor fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 08:32:57 Editado em 18.05.2026, 08:34:57
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Homem é agredido com pedaço de madeira em briga em Arapongas
Autor Foto: Imagem ilustrativa Freepik

Um homem ficou ferido após ser agredido durante uma briga registrada na noite deste domingo (17), no Jardim Araucária, em Arapongas.

- LEIA MAIS: Quem era o homem que morreu atropelado após bater o carro na BR-277 no PR

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A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, após denúncias de que havia uma vítima ferida no local.

Quando a equipe chegou, encontrou o homem caído no chão e com o rosto ensanguentado. Conforme relato de testemunhas, duas pessoas entraram em luta corporal e, durante a confusão, um dos envolvidos pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima com golpes na cabeça.

O Samu foi acionado e encaminhou o homem ao hospital para atendimento médico.

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Após as agressões, o suspeito fugiu e não foi localizado. A Polícia Militar realizou patrulhamento na região, mas até o momento ninguém foi preso.

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AGRESSÃO ARAPONGAS briga jardim Araucária lesões corporais POLICIA MILITAR
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