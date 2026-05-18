Homem é agredido com pedaço de madeira em briga em Arapongas

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Um homem ficou ferido após ser agredido durante uma briga registrada na noite deste domingo (17), no Jardim Araucária, em Arapongas.

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A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, após denúncias de que havia uma vítima ferida no local.

Quando a equipe chegou, encontrou o homem caído no chão e com o rosto ensanguentado. Conforme relato de testemunhas, duas pessoas entraram em luta corporal e, durante a confusão, um dos envolvidos pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima com golpes na cabeça.

O Samu foi acionado e encaminhou o homem ao hospital para atendimento médico.

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Após as agressões, o suspeito fugiu e não foi localizado. A Polícia Militar realizou patrulhamento na região, mas até o momento ninguém foi preso.