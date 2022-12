Homem é acusado de tentar matar ex-mulher com incêndio em Arapongas

Da Redação

Incêndio causou estragos na residência de Franciele

Um homem ateou fogo em uma residência, na manhã desta terça-feira (27), na Rua Mergulhador, em Arapongas, no norte do Paraná. Segundo a moradora, Franciele Oliveira, o criminoso, pai de um de seus filhos, de 1 ano e 10 meses, tentou matá-la com o incêndio.

A vítima contou que o homem estava preso pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio, cometidos contra ela própria, e saiu temporariamente por conta do natal. Segundo a moradora, o agressor tentou invadir a casa ainda durante a madrugada, mas não conseguiu. No entanto, pela manhã, quando já não estavam mais no local, ele invadiu e incendiou a residência.

"Saí porque ele tentou invadir de madrugada, mas não conseguiu. Chamei a polícia, que disse para eu não ficar posando aqui com meu filho. Então e saí, e quando eu vim de manhã pegar umas coisas do neném, ele já estava na casa. Foi quando eu chamei a polícia, mas quando chegaram ele já tinha ateado fogo na casa inteira", conta Franciele.

A Polícia Militar foi acionada novamente e encaminhou o suspeito, de 30 anos, à delegacia de Arapongas. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e controlou as chamas. Com os estragos causados pelo incêndio, a família pede para que quem possa ajudar, entre em contato pelo telefone: (43) 9 9928-0828.

